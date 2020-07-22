南投縣草屯分局中正派出所巡邏員警廖仲政、簡言叡19日執行勤務時，接獲洪姓民眾報案，稱爺爺因感情糾紛揚言想自殺後駕車離家，2員立即調閱監視器得知洪民位置後前往找尋，發現洪民停駛於路邊，家屬抵達勸說仍堅持不下車，後突然拿出美工刀自殘，2警見狀立即用緊棍破窗，將洪拉出車外送醫，所幸無大礙。

廖仲政、簡言叡表示，接獲洪姓民眾報案，立即調閱監視器，發現洪民駕車行經忠孝街與信義街口，到場找尋查看時，發現車輛未熄火停靠路邊，並通報洪家屬到場勸說，洪堅持不下車，突然拿出美工刀自殘，立即用緊棍擊破車窗，將洪拉出車外，並與家屬陪同送醫診治。

草屯分局長鄭有益表示，生命可貴，輕生不能解決事情，民眾如有發現家屬、友人有可疑狀況，請立即撥打110報案，警方會立即前往協助處理。

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