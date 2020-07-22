陸綜《乘風破浪的姐姐》找來眾多女星PK才藝組女團，節目開播後屢成焦點，這回《後宮甄嬛傳》的「浣碧」藍盈瑩在聊天中，插嘴自曝擇偶條件，這時伊能靜則被捕捉到露出詭異表情，事後雙姝還遭爆有心結，對此，伊能靜在今深夜發長文回應了。

伊能靜堪稱節目的話題女王，這回伊能靜、張雨綺、藍盈瑩和金莎等人暢聊選男友的標準，藍盈瑩則突插嘴自曝「我喜歡能引領我的男人」，這時伊能靜卻被捕捉到露出詭異表情。

伊能靜和藍盈瑩事後還遭爆有心結，雙姝不合傳聞越演越烈，對此，伊能靜深夜則在微博發長文：「你一直在幫助我練習舞蹈，但還是有那麼多顛倒是非的輿論，我真想說，別費力氣了！」她也強調：「一直在製造紛爭的不是我們，而是扭曲事實的人」。

伊能靜認為，藍盈瑩總把自己逼到極限，從來沒有停止要求自己，藍盈瑩也耐心的陪她練習「是你激勵了我，有衝上牆喊“我跟你拼了！”」的決心，最後，伊能靜希望藍盈瑩喊她姐姐時，不是尊稱，而是希望自己能真的給她一些溫暖。

伊能靜微博全文。（圖／取材自伊能靜微博）

(中時新聞網)