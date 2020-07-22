道瓊工業指數在企業財報強勁，由景氣循環股能源、金融、工業股拉抬大盤，油價大漲、包括雪佛龍、埃克森美孚、美國銀行、摩根大通，可口可樂預等都收高。富達投信分析，目前支撐美元的因子，已經由先前的科技股擴散到景氣循環股的能源、金融和工業等類股。

富達認為後續有利美股的因子有3:(1)國會積極研討新一輪刺激措施，著重校園復課、就業、疫苗研發，規模將逾1兆美元，市場樂觀預期政府將持續支持經濟發展。(2)6月芝加哥聯準會全國活動指數4.11，優於預期4.0，經濟活動逐步恢復。(3)可口可樂與航太製造商洛克希德馬丁Q2獲利優於預期。高盛調高PayPal目標價，因Q2業務可望創下有史以來最高成長。

在歐洲方面，富達投信指出，7500億復甦基金達成共識，創歐盟歷史最大規模舉債刺激政策。北歐國退讓，原5000億無償救濟金降為3900億，另3600億為低利貸款額度。而1/3基金將與1兆歐元7年預算同時用於綠色刺激計劃，支持綠能改革、遵守巴黎協議溫室氣體排放目標。南歐國獲復甦希望，協議達成加強歐盟團結。

(時報資訊)