大陸各省份經濟半年報近日陸續出爐。截至7月21日，全大陸至少已有25個省區市發佈2020年上半年經濟數據。其中14個省份經濟增長實現由負轉正，廣東GDP總量依然位居全大陸第一，不過第二名的江蘇與廣東的差距則大幅縮小。

根據中新網報導，從GDP增速來看，江蘇、浙江、四川、福建、湖南、安徽、江西、重慶、雲南、廣西、貴州、寧夏、青海、甘肅這14個省份的經濟增長實現了由負轉正。但受疫情影響最大的湖北，上半年GDP年減19.3％，而降幅較第1季窄19.9個百分點。

大陸國家統計局16日發佈數據顯示，初步核算，上半年大陸國內生產總值45兆6614億元（人民幣，下同），按可比價格計算年減幅1.6％。但分季來看，第1季年減幅6.8％、第2季增長3.2％。

從大陸上半年GDP總量來看，廣東、江蘇、山東依然佔據前三強。其中廣東上半年GDP為4兆9234.2億元，年減2.5％；江蘇則為4兆6722.9億元、年增0.9％；山東3兆3025.8億元、年減0.2％。

雖然廣東依然佔據上半年GDP總量第一的寶座，但呈現衰退，第二名的江蘇上半年經濟率先實現由負轉正，也讓江蘇跟廣東的GDP差距縮小了不少。數據顯示，2019年上半年江蘇GDP跟廣東的差距為3737億元，而今年上半年縮小到2511億元。

(旺報 )