5.0 版本更新也將首度支援跨平台連線遊玩功能

2020年7月22日 — 戰遊網（Wargaming.net）今天正式宣布，旗下免費家用主機遊戲《戰車世界：僱傭兵》(World of Tanks Console) 將攜手世界娛樂摔角 (以下簡稱WWE) 釋出5.0版本更新，推出第一季「夏日衝擊賽事SummerSlam」，即日起至9月21日，將帶給家用主機玩家全新獨家內容，包括WWE聯名戰車、超級巨星系列組員以及全新車庫等。

《戰車世界：僱傭兵》攜手WWE世界娛樂摔角 推出第一季「夏日衝擊賽事」及WWE聯名戰車(影片取自 YT/World of Tanks Console)

玩家將有機會指揮五台WWE超級巨星聯名戰車，這些車輛設計靈感分別來自於WWE超級巨星The Undertaker、Becky Lynch，還有WWE名人堂成員Andre the Giant、Sgt. Slaughter與“Stone Cold” Steve Austin。其中，所有玩家皆能免費獲得WWE Steve Austin聯名戰車。

另外，玩家能打造個人專屬的WWE車庫，並由WWE超級巨星進行聯名車輛介紹，加值收藏戰車系列將可啟用獨特視覺化效果，另外還附贈兩組組員貨櫃，裡面將有Roman Reigns、 “Macho Man” Randy Savage、 “Rowdy” Roddy Piper、 Ric Flair 以及 Shawn Michaels等超級巨星及傳奇巨星。

5.0 版本更新也將首度支援跨平台連線遊玩功能，讓PlayStation4與Xbox的玩家能進行遊戲連線以及互動，也讓比賽配對過程變得更快、更有效率。頗受好評的指揮官模式也將重返遊戲，對於喜愛即時戰略遊戲的玩家來說，他們可以使用不同的方式參與戰鬥。

戰遊網美國芝加哥分公司執行製作人TJ Wagner表示：「5.0 版本更新以及第一季SummerSlam應該算是我跟芝加哥團隊過去幾年來最大成就之一。首度與WWE合作的經驗非常好，合作過程也非常愉快，也很高興能透過此合作為玩家帶來全新的獨家遊戲內容，玩家未來可以期待更多類似SummerSlam的內容。5.0版本更新也將支援跨平台連線遊玩功能，讓PlayStation與Xbox的玩家能同步連線，也讓比賽配對過程更快也更有效率，我們很高興終於在此版本解決許多玩家關於連線方面的請求。」

(科技)