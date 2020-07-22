吳美珩去年現身氣質依舊。(圖／翻攝自東網)

近日香港TVB重播17年前經典穿越港劇《九五至尊》，勾起劇迷無限回憶，其中女主角吳美珩，在事業正巔峰時選擇引退，而她也沒使用社群網站，等於消失在幕前，如今13年過去，她的近況終於曝光。

吳美珩曾參選國際華裔小姐奪下亞軍，之後踏入演藝圈，因為外型亮眼還擁有古典氣質，被封為為「吳美人」，不過作風低調的她，鮮少有負面新聞，和百億富商王華麟交往多年，2001年決定共結連理，為了不影響事業，兩人選擇偷偷到台灣結婚。

直到2007年懷孕，吳美珩才對外宣布已婚消息，而生下女兒，她演完《太極》正式退出演藝圈，專心在家相夫教子，而幾乎消失幕前的她，直到去年鄭裕玲上傳和宣萱、顧紀筠等女星聚會照，才看到吳美珩現身，保養得宜的她，美貌和身材幾乎沒太大變化，依舊仙氣逼人。

不少網友都希望她能復出拍戲，有監製曾游說她復出，但考量到要專心照顧兒女，她婉拒了，希望仍把重心放在家庭上，而雖然嫁給百億富商，但她生活依舊低調，出外也打扮簡單，不會刻意炫富。

(中時新聞網)