陸美軍事角力不斷，美國國防部長埃斯珀周二（21日）在一個亞洲問題研討會上表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，大陸的「不良行為」加劇；美國正在整裝和部署其亞洲軍力，以應對大陸在亞太地區日益增加的軍事威脅。他表示，計劃在年底前訪華，有意建立陸美危機溝通系統。

據報導，埃斯珀周二代表美國國防部，向英國國際戰略研究所發表線上演講，表明美軍將繼續向亞太地區派遣海軍艦艇，以對抗北京在南海的擴張政策；同時也將繼續向台灣出售武器。他明確表示，美國不希望有武裝衝突，但必須做好戰而勝之的準備。

埃斯珀批評，北京「經常不尊重別國的權利」，近期模擬奪取台灣及在南海進行的大規模演習，是「嚴重增加了誤判風險」，以及不符國際法。他稱︰「如果我們不小心，我們就會讓大陸處於主控地位，令國際或地區秩序發生徹底改變。這會讓大陸基於其價值觀，居於首位。我認為長期而言，我們任何人都不希望看到這個情況。」

埃斯珀表明，將推動陸美雙方展開對話。他表示有在年內訪華，又表示希望此行能建立危機溝通系統，並強化雙方在國際體系中公開競爭的意圖。埃斯珀若訪問北京，將是他首次以國防部長身份訪華。

埃斯珀另指，美軍在三個方面取得了重大的進展。一方面，美國擴大了與亞太地區國家的合作，包括澳洲、新加坡、日本、印度及台灣地區等。埃斯珀又表明，自己沒有下令從朝鮮半島撤軍，但未有排除減少駐韓美軍的可能性。

另一方面，美軍進行了現代化改造的作戰準備，加強研發新型武器、發展未來型艦隊及空軍，陸軍則重點部署遠程武器。第三方面，推動亞太地區國家之間的相互合作，其中日本為東南亞國家提供導彈等武器裝備，起了重要作用。

(中時 )