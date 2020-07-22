今天是24節氣的大暑，是天氣最熱的時候！氣象局表示今起一周各地多雲到晴、高溫炎熱，高溫普遍達33至36度，午後有雷陣雨。氣象達人彭啟明表示，目前西太平洋有很多擾動，但仍欠缺動力條件發展起來，大概要等8月初高壓動態改變，「颱風就有機會發展」。

彭啟明在昨天(7/21)的「兩分鐘報天氣」中講到，目前西太平洋有很多擾動，所謂的擾動就是水氣很熱發展起來，但是這幾個擾動現在欠缺動力條件，沒有風旋轉擾動，預計到7月底都是類似天氣，沒有颱風的蹤跡。彭啟明說「如果7月沒有颱風又破紀錄，這樣壓力就大了一點」，也不排除還有些擾動會發展起來。但真正颱風能發展起來的時間，大概要等8月初高壓動態出現滿大改變的時候了。

氣象局表示，周四、周五(7/23、24)太平洋高壓相對較強，風向偏南風，天氣相對穩定，午後中南部近山區平地、其他山區有局部短暫雷陣雨。周六至下周二（7/25~28）太平洋高壓勢力減弱，風向轉為西南風，午後雷雨範圍稍大，山區以外，西半部平地、東北部平地也有機會出現局部雷陣雨。

兩分鐘報天氣-2020-07-21。(翻攝自youtube兩分鐘報天氣)

(中時新聞網)