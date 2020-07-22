愛之鯨進行拆除作業，實施道路管制。（圖／摘自愛河愛之鯨臉書）

前高雄市長韓國瑜在愛河設立的裝置藝術「愛之鯨」，是高雄著名的打卡新地標之一，現在因汛期到來，市府在7月22、23日進行拆除作業。消息傳出後，引發網友論戰，有人認為愛之鯨本來就是暫時的，遲早要拆，有網友則說「拆吧！總是見不得別人好的政黨」。

臉書「愛河愛之鯨」指出，愛之鯨於22日功成身退，但愛地球的心永遠在，這件環保藝術作品讓原本不相識的人們，因為環保議題串聯在一起，將土地與海洋連結、呼籲大眾重視海洋的塑膠廢棄物問題。

愛之鯨今日清晨6時至夜間10時進行撤場拆除作業，大型吊車（500噸級）將占用河東路及七賢二路口，並將作品由愛河吊放至舊七賢國中，七賢橋周邊路口將提前封閉，提醒用路人提前改道，改走中正橋或建國橋。

網友在《中時新聞網》相關報導下方留言論戰，表示「又是一種政黨輪替，前朝建設停滯或拆除概念，人民納稅錢？」「還不是為了政治，在補選前把韓的痕跡抹掉，讓大家忘了這個人」「盡量拆，恢復韓當市長之前的風貌！路再挖五千坑，下水道用力丟進廢棄傢俱和樹枝雜草给它堵好堵滿…」「懼韓懼到任何與韓國瑜，有關的事與物都要拔除才放心了」。

另外，也有人說「因為放置的位置所以早晚必須被拆除，當然市府可以拍賣給願意收藏的民眾，既可增加收入還能省去處理的費用」「裝置藝術本來就只是暫時設置，不用過渡泛政治化」。

其實，1月21日「愛河．愛之鯨」開幕時，報導就曾指出，愛之鯨在愛河七賢橋南面（立德棒球場前），展期長達70天，至3月31日。如今多展出3個多月，考量颱風季即將到來，才讓愛之鯨功成身退。

(中時新聞網)