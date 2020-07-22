美國新冠疫情已來到完全失控地步，目前確診病例已突破385萬，總統川普在美國時間周二表示，雖然當前陸美之間的緊張關係不斷升級，但願意與大陸或其他展開國家合作，將一種成功的新冠病毒疫苗帶到美國。

川普在白宮記者會上被問及政府是否會與大陸合作共同研製疫苗時，他回答稱，願意與任何能帶給我們好結果的人合作。事實上，大陸康希諾生物公司在昨日和解放過研究機構聯合開發的新冠疫苗傳出好消息，大部分受試者顯示這款疫苗安全，且在體內誘發了免疫反應。

據路透社報導，康希諾研發的候選疫苗是在初步人體實驗中獲得成果，具前景的疫苗之一。其他幾家公司的疫苗也準備進行此類試驗，包括美國的Moderna，以及德國生物科技公司和美國藥商輝瑞合作研發的疫苗。

疫情以來，川普一直指責大陸對疫情處理不當。不過目前新冠疫情已美國超過14萬人死亡案例，研發出快速可用的疫苗愈加刻不容緩。

美國已有超過半數的州發布了強制口罩令，至少39州執行了某種形式的口罩令。

(中時 )