澎湖監獄是法務部八大監獄之一，收容重刑人犯，平常管理嚴密，但是今年6月，1個月內就有4名收容人死亡，引發外界關注獄方管理出了什麼問題。其中1名疑似誤食除鏽劑的女收容人，外傳獄方處置，竟是離譜要求她躺好別亂動，導致死亡。監委王幼玲、王美玉、高涌誠21日申請自動調查獄方戒護管理是否有違人權。

法務部表示，尊重監委行使職權，澎湖監獄戒護管理措施是否有疏失，法務部暫不表示意見。

澎湖監獄表示，其中2名收容人是本身疾病因素，緊急送醫後病故；另名收容人在舍房內輕生，急救後恢復呼吸心跳，最終不幸去世。另名女收容人飲用洗碗精送醫後死亡，洗碗精瓶身以奇異筆標明除鏽劑字樣，內容物還待化驗確認，事發後陪同家屬調閱監視錄影還原真相，並無外傳死者痛苦拍牆求救3小時不理會，或延誤送醫等情事。

王幼玲等人指出，死亡4人中，包括在舍房自縊、誤食除鏽劑死亡、因肝腫瘤病症住院病故，及因心肌梗塞送醫不治等。監委表示，澎湖監獄的戒護管理措施有無疏失？針對突發急救事件能否及時應變處理？相關標準作業流程有無檢討改進必要？攸關受刑人的基本人權，有深入調查了解必要。

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(中時新聞網)