在進入第三季的七月，日本工廠活動持續出現萎縮，顯示新冠大流行的經濟影響將蔓延至第三季。

日本Jibun銀行公布七月製造業PMI初值，經季節調整從上個月的40.1略為上升至42.6，持續出現低於50萎縮狀態，並為連續第15個月呈現萎縮。

編制該調查的IHS Markit經濟學家海思(Hayes)評論指出，日本經濟在第三季初始繼續掙扎，國內緊急狀態的鬆綁有助部分緩解，但仍受影響於國外低迷的貿易流通和旅遊限制。

周一出爐的六月出口數據為暴跌26%，其中對美的汽車出口更跌深63%，顯示全球自三月以來對耐久財的需求不振，拖累以出口導向的日本經濟體。

服務業活動在七月依然薄弱，一流服務企業、商業預期和就業狀況都出現萎縮。服務業PMI經季節調整從六月終值的45.0來到七月初值的45.2。

包括服務業和製造業的綜合PMI略為上升至34.9，六月終值為40.8。

(時報資訊)