1.南亞科(2408)：加速10奈米高階製程研發，昨外資轉買超、三大法人聯手買超6262張，帶動今早股價彈升約2%，突破季線。

2.台積電(2330)：昨外資買超17561張，昨夜ADR漲1.38%，今早股價開低走高至385元，拚守高檔。

3.世紀鋼(9958)：風電題材回溫，外資連兩日買超，早盤股價續漲逾2%。

4.致茂(2360)：H1營收創同期次高，H2表現仍看高檔，股價續強再創高點。

5.燿華(2367)：第三季處旺季氛圍，股價自24元底部附近反彈，今早走高逾2%，挑戰上檔反壓。

6.晶技(3042)：外資、投信力挺，高檔震盪結束，一早成功突破前高來到77.5元之上，漲幅逾6%。

7.熱映(3373)：上半年大賺一個股本，股價位於相對低檔吸引買盤進場，拚站穩120元。

8.同致(3552)：受惠特斯拉交車數衝高題材，股價受到帶動，創15個月高點。

9.東林(3609)：經營權之爭外資派拚拿過半董事席次，漲幅逼近5%。

10.訊連(5203)：人臉辨識FaceMe獲美MPS採用，早盤漲逾5%。

11.華城(1519)：早盤偏多操作，挾量大漲逾8%，登1年來新高。

12.永冠-KY(1589)：Q2望轉盈、Q3訂單豐，早盤放量漲逾4%，突破90元關口。

13.康那香(9919)：處份陸廠資產，估獲利4238萬元人幣，早盤漲逾7.54%，收復5日線。

14.神盾(6462)：三星傳Q3追加訂單，指紋辨識出貨轉旺，早盤上漲近2.5%。

15.聯發科(2454)： 里昂喊股價翻倍上看1200元，三大法人齊力挺，股價續高漲逾3.5%，衝上670元、劍指前波674元高點。

16.恆大(1325)：Q2純益年增56倍，6月、Q2獲利雙創新高，晨盤帶量飆上166.5元漲停，重返月線。

17.世芯-KY(3661)：搭陸順風車，全年營收拚新高，早盤持續高漲逾7.5%，

18.愛普(6531)：黃崇仁喊話，記憶體及邏輯整合技術，全世界沒有第二家能做，續漲逾2%。

19.中天(4128)：Q2轉盈大賺逾半股本，激勵開盤跳空漲停，終止連7根跌停噩夢。

20.ABC-KY(6598)：新冠試劑7月陸續供貨美國，激勵早盤火速攻頂，重返百元及五日線。

21.保瑞(6472)：與日藥大廠簽獨家代理，早盤聞訊大漲近半根停板。

22.玉晶光(3406)：買盤給力，除息首日走揚逾2%，火速填息。

23.長興(1717)：5G加持，營運喊衝，晨盤放量彈升5%，重登月線。

24.合一(4743)：中天Q2獲利躍進，早盤隨之亮燈漲停，告別8根跌停夢魘。

25.GIS-KY(6456)：下半年展望樂觀，昨獲三大法人聯手買超相挺，早盤放量衝高4%，登今年高。

26.群創(3481)：電視面板漲價，雙虎好樂，昨獲三大法人聯手買超2.8萬張順利填息，早盤續挾量彈升2%。

(時報資訊)