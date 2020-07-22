美股消息面：

1.歐盟27國領導人就7500億歐元的紓困振興基金達成協議，歐元兌美元應聲站上18個月新高，周二紐約尾盤美元指數跌0.64%，報95.123，創下4個月來新低。歐元升至1.1540美元，創2019年1月11日以來新高。

2.新冠肺炎疫情惡化恐使經濟復甦受阻，在避險需求帶動下，周二紐約8月期金收漲1.5%，為每盎斯1843.9美元，創近9年來新高。9月期銀大漲6.8%，收在每盎斯21.557美元，創2014年3月來新高。

3.歐盟峰會通過大規模的振興紓困計畫，投資人看好美國很快也將通過新一輪激勵措施，將有利於原油需求前景，周二紐約期油收漲1.15美元或2.82%，為每桶41.96美元，盤中一度升至42.51美元，創4個月新高。倫敦布蘭特期油收漲1.04美元或2.4%，為每桶44.32美元，盤中亦觸及4個月新高44.88美元。

(時報資訊)