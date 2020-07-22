振興方案達成協議，周二國際原油期貨漲逾2%；據了解，歐盟高峰會於周二(21日)通過了7500億歐元的「復甦基金」決議以及未來7年的1兆歐元預算案；根據協議，復甦基金將向歐盟成員國發放3900億歐元的救助金，剩餘的3600億歐元則為低利貸款，有助緩解疫情所造成的經濟衝擊。

此外，由牛津大學(University of Oxford)與藥廠阿斯利康(AstraZeneca PLC, AZN)共同研發之新冠肺炎疫苗測試進度樂觀，石油交易顧問公司Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示，美國經濟提振計畫、歐盟復甦基金取得明顯進展，再加上疫苗方面的突破，本周都融合在一起，激發了對風險資產的需求，吸引買盤進場，其中美國原油漲幅2.8%，倫敦原油漲幅2.4%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲1.15美元，報每桶41.96美元；8月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.28美元；8月RBOB汽油漲0.05美元，報每加侖1.28美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲1.04美元，報每桶44.32美元。(商品行情網)

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