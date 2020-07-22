港系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，聯發科在5G的商機催化下，5G SoC、成長型產品潛力看俏，一口氣將目標價由由792元調升到1200元，可說是目前外資圈最高目標價，聯發科今股價也受到外資調升目標價激勵，開高走高，一度大漲逾4%，股價最高來到670元。

港系外資表示，隨著市場關注聯發科在華為智慧手機業務的發展，聯發科的晶片組正持續的進化當中，力拚可以獲得旗艦玩家的青睞，且聯發科也積極投資新技術以建立生態系統，幫助公司擺脫白牌製造商的形象，打造成為世界一流的平台公司，基於樂觀的前景，將聯發科目標價由792元調升到1200元、買進評等。

港系外資表示，無論大陸對華為的制裁動作如何，聯發科都將因此受惠，華為不斷拉高晶片業務的外包比重下，不僅有利於聯發科的5G SoC的出貨量，對於盈利能力也將正向提升，更有利於將聯發科的晶片性能提升到旗艦地位，開拓更多潛在客戶的機會，故儘管擔憂美國的制裁名單，但不管華為如何被制裁，對聯發科的業務前景都是好的。

港系外資表示，5G所帶來的商機不只僅限智慧型手機，聯發科的雲端、AI、ASIC(客製化晶片)、PMIC(電源管理IC)等成長型業務也位在產品的升級週期當中，聯發科也積極擴展新產品的技術和領域。

(時報資訊)