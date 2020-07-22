近期金融機構對美元的預測，都傾向持續貶值，瑞銀(UBS)認為美元可能會續貶至年底，屆時歐元可能上看1.17兌1美元；而渣打銀行也認為，今年美元指數不排除會看到90的低水位。在市場預期美元走弱的心理，以及外資持續匯入，台北外匯經紀公司今早台幣匯價升破29.4元，最高匯價來到29.386元，勁揚1.67角。

匯銀人士分析，雖然近來染疫人數再度增加，但應不會導致各國再次封城，預測全球經濟會持續復甦。基於上述原因，美元避險需求勢將持續降溫。追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的美元指數(US Dollar Index，簡稱DXY)今早持續下探，不排除短期內跌破95大關。

歐元方面，歐盟國家領導人結束為期4天的歐盟高峰會(European Council Summit)，經過馬拉松式談判後，宣佈就7500億歐元歐盟復甦基金達成協議，將舉債協助27個成員國中受疫情影響最大的經濟體。這項基金包括3900億歐元救助金，以及3600億歐元低利貸款，義大利預計可從歐盟復甦基金中，獲得2090億歐元的補助金。市場相信歐盟有望擺脫僵局，使歐元走強，今早歐元兌美元匯價來到1.1535，再創下4個月新高。

(時報資訊)