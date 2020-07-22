北市建管處人員助理工程員曾華崇、周宗錡涉嫌利用職權執行電梯安檢時，向業者收賄，台北市長柯文哲昨訓示，若再發生集體貪瀆案件，下令採「連坐法」，除了懲處基層，還要求自請處分的建管處長張明森下台負責。對此，張明森表示，我要負責，將尊重市長決定，連坐法也恰當。

建管處日前爆出公務人員利用職務之便，在檢查KTV升降梯設備時向廠商索賄，竟有業者連總統府的電梯維修數據也造假，而曾華崇、周宗錡2人負責北市逾10萬台電梯安全，安全性也遭到質疑。目前負責電梯業務人員已調職、記過，據了解，除建管處長張明森、副處長史維斌面臨調職處分。

第一時間要求自請處分的張明森重申，任何處分都會接受，我是主要主管，「我還是要負責」。

張明森指出，目前還沒說要怎麼處理，但會尊重市長決定，但我認為制度，包括電梯制度是沒有問題的，台北市多了市級抽檢制度，安全是ok的。

針對柯文哲的連坐法，張明森表示，我是督導者，同仁不法行為已經接受司法調查，我本身督導不周，也會接受市長任何處置。對於採用連坐法是否太沈重，張明森強調，「連坐法很恰當」。

(中時 )