國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧3人今到北檢反控蘇嘉全、蘇震清2人誣告。(陳志賢攝)

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧3人今到北檢反控蘇嘉全、蘇震清2人誣告。(陳志賢攝)

藍營爆料總統府祕書長蘇嘉全、姪子立委蘇震清排除外交單位，透過國營事業拜訪印尼當局，謀圖私利。蘇嘉全昨委託律師控告爆料的國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧3人。王育敏3人今到北檢反控蘇嘉全、蘇震清2人誣告。羅智強感謝蘇嘉全提告，認為外交部將電文列為機密，成為謀圖私利者的保護傘，藉由提告進入法院，才能讓外 交部交出電文。

王育敏表示，外交部電報是真的，其中只有日期是外交人員誤繕，既然電報內容都是真的，她不曉得為什麼蘇嘉全、蘇震清還要提告，蘇嘉全做為總統府祕書長，他有管道可以去查外交部到底有沒有這份電報，他如果知道電報是真的，還執意提告，就構成誣告罪。

羅智強說，政府裡面的深喉嚨，因看不下去有人為了私利，提出舉發，他們經過向相關專業人士查證後，認為電文的內容及格式，確實是外交部電文，所以可信度非常高。

他說，但當他們要出來舉發此事時，認為外交部不會公布電文，結果一如預料，外交部表示不在政黨壓力下證實電文內容真偽，其實外交部是在政黨壓力下不敢證實電文為真，因為外交部那有這個膽子？民進黨是何許政黨？如果外交部敢公布電文，民進黨會如何追殺？所以他們扛起壓力來公布電文。

他說，他在等蘇嘉全等人提告，因為他沒有能力要求外交部交付電文，但是法院可以，所以他感謝蘇嘉全2人提告，他被提告才能進入法院，要求外交部交出電文。因為外交部將電文列為機密，成為謀圖私利者的保護傘，不見天日，所以藉由進入法院，才能獲取電文。媒體都說本電文是真的，蘇嘉全叔姪卻說是假的，他們就委託提告2人誣告。

(中時 )