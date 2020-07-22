爵士中鋒戈貝爾是NBA第一位染上新冠肺炎的球員，也是NBA停賽至今的最大禍首，如今雖然已經康復，但他依舊會在NBA歷史上留下不名譽的紀錄。然而戈貝爾似乎不以為意，而且還強烈的自認能拿下本賽季年度最佳防守球員獎，成為NBA史上第二位在這個獎項三連霸得主。

戈貝爾表示，「我認為每一年都​​不一樣，顯然，今年是最特殊的一年。因為我們在賽季最重要的階段完全停止​​了。今年發生很多事情，但我真的認為我會拿下年度最佳防守獎，因為這個獎項取決於你為球隊所做出的貢獻，這會非常有趣，就讓我們拭目以待吧！」

戈貝爾本季打了62場比賽，場均貢獻15.1分、13.7籃板、2.0阻攻。戈貝爾本賽季的場均阻攻比起過去兩個賽季下滑（過去2季場均搧了2.3個麻辣鍋），但是他的防守真實正負值依舊領先全聯盟，或許這才是讓戈貝爾深具信心的原因。

年度最佳防守獎設立於1982-83球季，「魔獸」霍華曾在2009-2011年完成史上第一次三連霸，過去曾衛冕的名將有「小蟲」羅德曼、「非洲天王」歐拉朱旺、「木桶伯」穆湯波、「晨星」莫寧、華勒斯以及里歐納德，穆湯波和華勒斯分別4度摘獎，是這個獎項的最大贏家，此外，「籃球之神」喬丹曾在1987-88球季獲此殊榮。

(中時 )