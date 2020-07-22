在英國決定全面封殺大陸電信巨擘華為後，歐盟國家態度備受關注。先前《華爾街日報》20日報導，消息人士透露，若歐盟跟進英國封殺華為5G，北京考慮對華為的競爭對手諾基亞與愛立信的陸製產品實行出口管制。對此，大陸外交部表示，此消息根本是假新聞，挑撥陸歐洲間的良好合作關係。

大陸新任發言人汪文斌21日於記者會上表示，這條新聞毫無依據，是惡意捏造的假新聞，並指出這條新聞的來源與出處，歐洲一些媒體的相關報導都是引用《華爾街日報》所謂的知情人士消息，編造類似假新聞無非是為了挑撥中歐之間的良好關係。

汪文斌表示，大陸對包括諾基亞、愛立信等歐企在內的各國電信企業參與大陸5G市場合作保持開放，上述企業已經在陸方有些項目中中標。他強調，大陸反對個別國家泛化國家安全概念、違反國際貿易規則、排斥特定國家的特定企業這種錯誤做法，也希望歐洲國家也能為陸企提供一個公平、公正、開放、非歧視的營商環境。

自英國表態後，目前尚未有歐洲國家已明確指出會如英國完全封殺華為。華為義大利主管指出，雖然華為被排除在與義大利電信5G建設合作之外，但仍可在其他領域合作。法國與比利時也表示，不會刻意阻止華為在國內投資。至於被視為歐盟對陸立場指標的德國，最快9月才會決定是否禁止華為參與5G行動網路建設。

(中時新聞網)