高雄市長補選，國民黨推出的候選人李眉蓁接連爆發MV版權和論文抄襲等爭議，這些是否對選情造成影響，成關注焦點！對此，「宅神」朱學恒表示，選舉都有一個主軸，可以用電影來比喻，並提及關於前高雄市長韓國瑜的三次投票分析，他說這次高雄市長補選，綠營本來也應該塑造成一個壯大的決戰，把暖男推成戰神，「對手李眉蓁卻各種小包不斷，變成一齣悲喜劇」。

宅神在臉書指出，選舉都有一個主軸，可以用電影來比喻。最早的時候韓國瑜對上陳其邁，基本上是動作片，一個隱居十六年的拳手，對上每次選市長都會遇到怪事的男人，雙方你來我往實力接近十分刺激，拳拳到肉，因為萬一出拳打不到對方，真的會影響選舉結果。等到韓對上蔡英文的總統選舉，綠營的設定就是這是一場恐怖片，如果讓他當頭大家就會落入地獄，所以全台灣的人一路害怕到最後一周恐懼投票。

至於高雄罷韓，宅神說這是愛情悲劇，韓被塑造成惡婆婆，阻擋高雄與暖男陳其邁的苦戀團圓，即使惡婆婆說自己每天做家事也沒有用，大家看你就討厭!所以一定要戰到底。

到了高雄市長補選，宅神提及，綠營本來也應該塑造成一個壯大的決戰，把暖男推成戰神，但對手李眉蓁硬生生把這個故事演成了一個喜劇，各種各樣的小包不斷，接連被爆出MV版權和論文抄襲，現在這已經變成一齣悲喜劇。

(中時新聞網)