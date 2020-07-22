三倍券商家如何兌領？行政院召開記者會說明

政府推出振興三倍券，7月15日正式上路，7月23日起至110年3月31日開放商家兌領。針對商家如何兌領三倍券，今（22）日行政院召開記者會說明，強調沒有手續費，也不會有稅務問題，若有髒汙、破損，在可辨識的範圍內，皆可兌換。

(中時新聞網)