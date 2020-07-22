直播》三倍券商家如何兌領？行政院記者會說明 10:072020/07/22 中時新聞網 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今(22)日行政院召開「三倍券兌領說明」記者會。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三倍券商家如何兌領？行政院召開記者會說明 政府推出振興三倍券，7月15日正式上路，7月23日起至110年3月31日開放商家兌領。針對商家如何兌領三倍券，今（22）日行政院召開記者會說明，強調沒有手續費，也不會有稅務問題，若有髒汙、破損，在可辨識的範圍內，皆可兌換。 (中時新聞網) #兌領 #三倍券 #說明 #商家 #行政院 也許您會感興趣 政治熱門新聞 吳益政透露 李四川在高雄鋪路曾說：廠商價錢都... - 政治 蔡喊找回高雄光榮感 柯一句話反問遭酸爆！ - 政治 李眉蓁碩論被吳佩蓉指控抄襲 彭文正笑一整集：那壺不開提那壺 - 政治 羅智強有坐黑牢的心理準備 董智森預測驚人結果 - 政治 李眉蓁抄襲爭議！他幫緩頰挨轟 還原實情批民進黨「鬼遮眼」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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