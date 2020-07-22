55歲作家兼大學媒體傳達設計學系助理教授曲家瑞是演藝圈中不婚熟女的代表，說話風格逗趣幽默的她早年也常上《康熙來了》分享獨立自主新女性的價值觀。最近她接受大陸媒體專訪聊到不婚主因，透露長輩那一代思想傳統，也常常催她要找個人嫁了，但她坦言看了父母親的例子讓她更不想結婚，還反問大家真的願意當那個「看人臉色伸手要錢的人」嗎？

5年前曲家瑞上《大學生了沒》自曝大學生涯的感情經驗，承認大學期間談過6段感情，「談戀愛不一定要發生關係，可以是單純美好的體驗」，從小在嚴謹家庭長大的她，父親80多歲時她才第一次主動擁抱爸爸，對方被她嚇到，不知如何反應。

最近曲家瑞接受《一條》專訪，坦言迫不及待等待60歲的到來，談到家庭，她承認過世的父親也覺得女生的義務就要嫁人，過去常安排她相親，希望她未來有所依靠，但曲家瑞不以為然，問：「如果你媽媽是那個看你爸臉色、伸手跟她要錢的人，你想過你媽媽的日子嗎？」

曲家瑞也說，目前的社會依舊重男輕女，她看到很多女生明明能力比男性好，但往往因為婚姻犧牲了自己，要成為不婚族要花更多時間證明自己，忍受許多嘲諷，無奈說：「我一路就是這樣走來」。

(中時新聞網)