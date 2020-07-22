散熱模組大廠雙鴻（3324）因股價短線漲幅過大，應主管機關要求公布最近期獲利以保障投資人的權益，惟因雙鴻5、6月獲利太耀眼，不僅未能達成降溫的效果，反倒形成吸金潮，推升雙鴻股價早盤跳空開高以217元開出，上漲8元，漲幅達3.82％。

雙鴻21日公布最近期獲利，受惠於6月營收以10.29億元創下歷史次高，單月EPS衝高至1.4元，不但較去年同期的0.52元增加169％，且與首季的EPS1.68元不相上下，等於6月一個月就賺了快一季的錢，另5-6月累計稅後盈餘達2.47億元，呈年增90％，換算EPS為2.88元，亦較去年同期的1.58元成長達82％，表現極為亮麗。

受惠於基本面拉抬，雙鴻22日股價又重啟攻堅模式，早盤跳空開高逾3％，以217元開出，雖然衝高無力後，陷入盤整，但股價始終維持逾1％的漲幅，顯示多方對股價仍深具信心。

(工商 )