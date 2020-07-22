在疫情形勢嚴峻之下，對香港經濟衰退與商業地產市場的影響十分顯著。作為全球金融中心的香港，摩天大樓鱗次櫛比的中環租金曾經 「貴」絕全球，也向來是外資金融機構的大本營。但如今眾多企業為控制成本而紛紛搬離昂貴的中環核心區，讓中環甲級商辦上半年租金年減17.6％至每平方英尺100港元，在香港各區商辦市場中跌幅最大，在租賃需求趨疲弱的情況下，該區租金自去年四月高位下調了23.3％。

另據報導，澳洲投資銀行麥格理與國際金融中心一期業主於今年4月底簽訂協定，提早兩年退租20樓大部分面積，只保留數層樓面，較高峰時期的承租面積減少近一半。日資券商野村證券也於2月決定退租二期的25樓及27樓，整體面積由6層縮減為4層。

據《21世紀經濟報導》引述仲量聯行的統計數據顯示，上半年退租的樓面面積高達130萬平方英尺，創下18年以來的新高，其中74％的面積位於港島區。今年上半年整體甲級商辦的新承租樓面面積年減幅53％。

(旺報 )