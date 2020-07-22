香港新冠肺炎疫情尚未獲得控制，昨日再增61例確診個案，目前累計突破2千例。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今天表示，香港在這個月就累計超過600例本土病例，其中有將近5成的染病來源不明，還有為數不少的病例涉及餐飲場所和多個家庭群組，情況相當嚴峻；他擔心香港醫療系統設施不足以應付，一旦爆發更大規模的疫情，醫療系統將增困難，因此政府防控措施要馬上「加辣」。

何栢良出席一談話節目時，形容香港目前的新冠疫情嚴峻，擔心醫療系統設施不足，若面對更大規模的疫情，恐怕沒有能力消化眾多病例；他認為，港府應該立即「加辣」防控措施，包括全天禁止堂食及強制民眾佩戴口罩。

港府日前已頒布新規，要求民眾在室內公共場所戴口罩，不過何栢良認為這樣仍不足，因為不少市民在戶外排隊等候公車或地鐵，空間未必允許他們維持1公尺距離，加上9月立法會選舉也會出現人群聚集排隊等候的狀況，可能有人不戴口罩，因此港府不能再迴避強制民眾戶外戴口罩的問題。

(中時 )