台積電(2330)今股價開低後迅速翻紅震盪，盤中一度漲1元至284元，呈現強勢整理的格局。台積電昨日股價表現強勁，一度大漲21元至387元，創歷史新高價，市值一舉突破10兆元大關。

台積電ADR周二收在67.81美元，再創新高，漲0.92美元，漲幅1.38%，換算每股為新台幣400.8元。台積電周二於台股收盤大漲17元，收383元，市值達9.93兆元，外資買超台積電1萬7561張，居買超第3名；連續3個交易日共買超台積電2萬9703張。

台積電周二股價表現強勁，開高走高，最高達387元，創歷史新高價，市值首度突破10兆元大關，達10.03兆元。

台積電技術領先，第3季營運展望佳並再拚新高，預計今年營收可望成長超過2成；多家外資給予400元目標價。帶動股價於法說會後進一步大漲。

台積公司第2季獲利創歷史新高，每股純益達4.66元，第3季美元營收可望季增約9.3%，將再創歷史新高。

因應5G與高效能運算對先進製程強勁需求，台積電調高今年資本支出到160億至170億美元，較原先規劃增加10億美元。

(時報資訊)