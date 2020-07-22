《國際產業》API：上周美國原油庫存意外大增 10:172020/07/22 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國石油協會（API）周二公布，上周美國原油庫存意外大增，但汽油與餾分油庫存下滑。 API公布，上周（截至7月17日）美國原油庫存增加750萬桶，為5.31億桶，市場預估為減少210萬桶。美國原油期貨交割地庫欣，上周原油庫存增加71.6萬桶。 上周汽油庫存減少200萬桶，遠超出市場預估的減少61.8桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存上周減少140萬桶，與市場預期大致相符。 此外，上周美國煉油廠產量增加5.4萬桶/日。美國原油進口量減少82.5萬桶/日。 (時報資訊) #上周 #API #美國原油庫存 #美國原油 #庫存 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 財經 曝台股攻12682關鍵 老謝：台灣錢淹腳目回來了 - 財經 人多太危險？「營業員叫我賣00878」 老手曝關鍵原因 - 財經 12682快了！散戶還能押股票？專家爆風向變了 - 財經 總太地產兩天合計砸近23億台中購地 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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