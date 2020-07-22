美國石油協會（API）周二公布，上周美國原油庫存意外大增，但汽油與餾分油庫存下滑。

API公布，上周（截至7月17日）美國原油庫存增加750萬桶，為5.31億桶，市場預估為減少210萬桶。美國原油期貨交割地庫欣，上周原油庫存增加71.6萬桶。

上周汽油庫存減少200萬桶，遠超出市場預估的減少61.8桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存上周減少140萬桶，與市場預期大致相符。

此外，上周美國煉油廠產量增加5.4萬桶/日。美國原油進口量減少82.5萬桶/日。

(時報資訊)