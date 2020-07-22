台灣生物產業協會與全球BIO生技協會22～26日展開亞洲生技大會，今日亞洲生技論壇率先登場，連續2日論壇將聚焦流行病學、檢測、藥物與疫苗開發、大數據、科技開發、產業發展等，希望邀請國內外專家集思廣義，為生技產業找出疫情後的下一波新布局及新機會。

亞洲生技大會論壇今日展開，經濟部沈榮津部長在致詞影片中指出，生技產業是台灣未來的重點產業，也是5＋2產業創新之一，去年台灣生物產業協會與全球生物協會合作，在台灣首次舉行亞洲生技大會，見證台灣生技發展的能量，今年再度舉行，希望台灣與國際一起化危機為轉機，再創造新商機。

衛福部陳時中部長在致詞影片中指出，防疫看台灣，全球一起來，亞洲生技大會成為台灣疫情期間第一個全球性大型國際會議，透過大會與國際相連，讓世界看見台灣努力防疫的成果，也讓世界與台灣在挑戰中創造生醫的契機，邀請各界在亞洲生技大會中共同尋求開發疫情衝擊後的新布局及新機會。

今年大會也特別舉行2場論壇，探討如何利用大數據、AI加速新藥、疫苗開發，跨域結合打造智慧醫院、智慧醫療照護。

此外，公司展望說明會也在今日首次以線上方式登場，今年公司展望說明會擴大規模舉辦逾50場，國內生技、醫材、檢測、製藥等廠商，及歐美日、義大利、以色列等國際廠商皆有參加，總計有45家新創團隊共同參與。

(時報資訊)