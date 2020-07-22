近200萬人透過超商事務機預購三倍券，業者也持續推出各項優惠吸客。(黃世麒攝)

振興三倍券第2輪預購22日起開始領券，領券期限至31日止，根據經濟部統計，第2梯次有近200萬人透過超商事務機預購，各大超商也持續針對三倍券推出各項優惠，衝刺來客數。

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