僅管美國加大對字節跳動旗下短影音平台TikTok的檢視，但TikTok仍選擇加大在當地招聘力度，欲在未來3年內在美增加1萬個就業機會。

網易科技報導，TikTok表示，這些新招聘的都是高薪工作，能提高TikTok的隱私，今年美國員工人數已經增加了兩倍，從年初的不到500人增加到近1400人。

此前白宮指出，正研究TikTok、微信等軟體的潛在國安風險，考慮封殺這些軟體。

(工商 )