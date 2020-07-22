工業電腦廠凌華（6166）宣布推出全新AI智慧相機NEON-2000-JT2 系列，能夠更輕鬆地利用AI機器視覺來實現工廠自動化。全新智慧相機系列搭載NVIDIA Jetson TX2 AI模組，具有all-in-one設計、體積輕巧，並已預載視覺軟體套件，可降低開發及整合AI機器視覺的複雜度。

凌華指出，NEON-2000-JT2有助於勞動密集型製造業，如食品飲料、消費品、畜牧與農業，在這些產業之中，品質保證與檢驗對於提高生產效率而言非常關鍵。

舉例而言，客戶導入凌華科技AI機器視覺解決方案進行產品檢驗後，能夠多檢驗50倍以上的產品量，並達到95％的檢驗精確度，是過去的3倍。透過最新的NEON-2000-JT2系列產品，協助客戶看到更多加乘效果。

凌華IOT設備聯網事業中心資深產品經理許凱翔表示，全新的AI智慧相機系列，已預先協助客戶完成部分的開發與整合，可簡化AI機器視覺佈署，讓客戶能更專注於產能上；尤其是與Basler感測器以及軟體的預先整合，讓目前的PoC客戶相當滿意；而GPU模組的整合，則有助於節省開發時間。

NEON-2000-JT2 AI智慧相機包含感測器並與GPU模組整合、以 FPGA為基礎的DI/O設計、預載的深度學習軟體套件和立即可用的範例程式碼（Sample Code），讓客戶可快速進行視覺應用程式開發。其安全性已通過CE（歐洲委員會）和FCC（美國聯邦通訊委員會）的認證，並通過衝擊、振動與溫度穩定性驗證，可靠度無庸質疑。

凌華表示，NEON-2000-JT2系列可將各種AI機器視覺應用最佳化，包含產品分類及瑕疵檢驗。目前可承接概念性產品（PoC）需求。

(工商 )