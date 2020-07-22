巴基斯坦已向大陸社交軟體TikTok發出最終警告，要求TikTok限制影片，在平台上不得出現不道德、淫穢、粗俗的內容。(圖片來源／達志影像shutterstock提供)

巴基斯坦已向大陸社交軟體TikTok發出最終警告，要求TikTok限制影片，在平台上不得出現不道德、淫穢、粗俗的內容。TikTok在全球正夯，深受巴基斯坦年輕人中的喜愛，有些帳號擁有數百萬的關注者。

據《亞洲時代》報導，TikTok在保守的伊斯蘭教國家遭到強烈反對，批評此軟體散布裸體和色情內容。巴基斯坦電信管理局（Pakistan Telecommunication Authority）表示，已經禁止另一項軟體Bigo，也收到許多有關TikTok的投訴，稱影片內容對社會及年輕人造成不良影響。

巴基斯坦電信管理局已向TikTok公司發出最後警告，要求對影片內容進行調整，安裝過濾器以制止淫穢、粗俗及不道德的行為。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的數位媒體顧問哈立德（Arslan Khalid）表示，對於年輕女孩在TikTok上被剝削，被物化、性化已造成家長們的痛苦，因此他非常贊同這項決定。

儘管大陸當局一再否認共享用戶資訊，但TikTok屬於北京字節跳動科技有限公司，它因收集和使用數據這方式面臨愈來愈多爭議。印度出於國家安全和隱私的考慮，禁止TikTok以及其他數10個大陸APP，而美國也考慮採取類似行動。

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(中時新聞網)