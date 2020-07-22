美國海軍花了220億美元（6500億台幣）研製新型驅逐艦，最後只打造了3艘。

據《富比士》（Forbes）雜誌報導，朱瓦特級驅逐艦造型奇特，置身以萬噸阿利伯克級（Arleigh Burke Class）為主的驅逐艦隊中，顯得格外與眾不同。如今3艘1.6萬噸朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦都已完工，開始在聖地牙哥海軍基地聚頭，如今是美國海軍想清楚，究竟要拿它們來作什麼的時候了。

(中時新聞網)