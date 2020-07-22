藝人秦偉10年前利用臉書誘騙女編劇及女粉絲外出後性侵，今年4月法院認定他趁機對2名女子強制性交，判刑定讞、執行6年，他已入監服刑；另一女造型指控秦偉性侵部分，台灣高等法院更一審將他判刑4年。

2016年女造型師出面指控秦偉，2010年7月邀她到北市信義區的住處做造型，然後請她到房間挑衣服，卻趁不及防備之時，將她壓制在床上，她雖拉住褲子抵抗大喊「不要」，但秦偉卻說「不要就是要」加以性侵。

另名女編劇控訴秦偉用談偶像劇劇本為由邀約到住處，她一進客廳就被秦偉脫褲性侵。還有一名女子2012年初加入秦偉臉書粉絲專頁，與秦偉私下用臉書訊息互動聊天，不料秦偉邀約她吃飯後，就誘騙她回家性侵。

3名女子指控秦偉性侵部分，歷審依強制性交3罪將他各判刑4年、執行8年徒刑罪，案經上訴最高法院，駁回2個4年徒刑確定，撤銷原本他涉對女造型師性侵的有罪判決並發回更審。

(中時 )