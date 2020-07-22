黑人平權運動吹向美國體壇方興未艾，印地安人隊球員代表今（22）日與球團老闆多蘭（Paul Dolan）見面，討論球隊改名的可能性，過去105年來球隊一直叫做「印地安人」。

參與討論的除了多蘭與球員代表，還有球團總經理契爾諾夫、總教練法蘭科納，會後法蘭科納表示，大家進行了一次誠實的交談，他為所有參與者感到自豪。法蘭科納強調，球員們是以成熟和尊重的方式表達自己的訴求，多蘭也專心聽取球員的說法。

不過法蘭科納強調，在這個有爭議的話題上，這次會議並沒有得到任何解決方案。印隊的經營團隊日前宣布，正在與周遭社區和適當團體會面，討論改名一事，會朝著取得最佳名稱的方向去發展。

最近美式足球（NFL）華盛頓「紅皮者隊」決定取消原來的隊名「Redskins」，這個隊名幾十年來一直被認為是種族主義。印地安人隊也想從球衣上刪除引起爭議的Chief Wahoo標誌，但球迷仍可購買印有紅色露齒吉祥物酋長頭像的商品，而這些吉祥物如今可能成為蔑視其他族群的象徵。

在熱身賽播放國歌時，印地安人隊球員在休息區前列隊，球員們一隻手放在胸前，另一隻手搭在隊友肩膀上，用站立而非單膝下跪的方式表示團結，也表態支持社會正義與改革行動。

(中時 )