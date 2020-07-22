橘子集團代理日本SQUARE ENIX出品《魔力寶貝Ｍ》今(21)日大改版祭出八項遊戲新內容：新種族【邪魔系寵物】、新副本【沉默之龍】、全職業【角色四轉】、寵物系統【寵物裝備】、新系統【冒險日誌】、新水晶副本【哈貝魯遠古遺跡】、beanfun!的專屬祝福【獎勵升級】，以及最後一波【周年慶祝】；豐富活動內容及虛寶獎勵，等待勇者們挑戰！

全新無天敵種族【邪魔系】寵物登場、寵物系統【寵物裝備】同步釋出！

《魔力寶貝Ｍ》於7月21日進行大改版，推出全新【邪魔系寵物】，邪魔系將克制所有其他種族類型、是遊戲中唯一無天敵的寵物系，官方一次祭出「米諾陶斯」、「猶大」、「伊代」三大新寵物，完成冒險日誌系統內活動，即可取得米諾陶斯的魂器，培養強大寵物之王！此外，寵物系統也推出全新強化【寵物裝備】，可將寵物穿戴裝備增強屬性，各式裝備將分別具有：復生、頑皮、必殺、神燈、爆走、奉獻、狂戰、吸魂，共八種套裝效果，可運用在與寵物搭檔的組合戰術中，讓戰鬥玩法更加多元！

《魔力寶貝Ｍ》邪魔系寵物「米諾陶斯」(圖/遊戲橘子提供)

全新Lv.90副本【沉默之龍】開放、挑戰通關取得稀有魔物晶核材料！

在全新副本【沉默之龍】故事劇情中，玩家將從「魯米納斯村」發現三大「守護龍」之一的「沉默之龍」藏匿於「貝尼恰斯火山」而前往查探，在旅程發現團長「艾爾卡絲」從紅龍「諾利」身上騙取鱗片轉高價販售的事件，需要找到「百年草」和「古代研缽」幫助紅龍「諾利」解除毒咒，取得感謝的贈禮「紅龍諾利的鱗片」，將可獲取限定稱號「龍之拯救者」。

【沉默之龍】開放Lv.90玩家挑戰，共有五大關卡：「失蹤之人」、「火山之行」、「沉默之龍」、「狂妄之徒」及「好鬥之人」，成功通關可取得魔物晶核材料：「晶核能量核心」、「稀薄能像核心」、「共振魔塵」，並機率性取得「濃縮的能量核心」以及再加碼多送「共振魔塵」，可強化寵物、培養更高階的能力值！

《魔力寶貝Ｍ》全新Lv.90副本「沉默之龍」開放(圖/遊戲橘子提供)

《魔力寶貝Ｍ》全新副本「沉默之龍」關卡內容(圖/遊戲橘子提供)

全職業【角色四轉】、新系統【冒險日誌】等遊戲新內容齊登場！

《魔力寶貝Ｍ》於即日起開放全職業【角色四轉】，角色達到 Lv.100後，「輪回之力」達到「漆黑之憶」，即可進行該職業第四次轉職，角色形象將大幅進化、從外觀到服飾皆更加精緻，同時取得職業限定稱號：劍聖、斧聖、槍王、神射手、魔導王、聖使、大祭司、聖手、戰神，共九種特別的角色稱號！

新系統【冒險日誌】於7月27日上午5點開放，玩家可透過日常任務及周常任務取得「日誌經驗」，提升日誌的進度可領取對應的豐富獎勵，如「米諾陶斯的魂器」、「寶珠精華萃取液」、「奇蹟星塵」等八種虛寶，此外，「冒險點」可在日誌中兌換稀有道具，如「四元石盤」、「寵物精華結晶」、「濃縮的能量核心」等。新水晶副本【哈貝魯遠古遺跡】玩家可透過日常活動，機率性取得「三方體鑰石」及「四方體鑰石」進入遺跡地圖中尋找失落寶物，有機會在尋找中獲得「六方體鑰石碎片」，收集四個可兌換「六方體鑰石」進入更高階的遺跡位置，不斷挖掘稀有的獎勵！

《魔力寶貝Ｍ》冒險日誌全新系統(圖/遊戲橘子提供)

最後一波【周年慶祝】於8月4日前，每日完成日常「龍之祕寶」可額外取得「一周年祝福蛋糕」幫助玩家蒐集道具、兌換全部獎勵！beanfun!的專屬祝福【獎勵升級】，除了原本任務金幣將額外增加5 %，每周開啟可再額外取得「共振魔塵」*7，各活動詳情請鎖定官網及粉專最新消息。

《魔力寶貝Ｍ》beanfun!的專屬祝福獎勵升級(圖/遊戲橘子提供)

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