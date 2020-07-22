上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司，農曆年後持續接獲半導體、電子設備商等行業短急單，尤其上銀來自醫療器材、自動化設備及5G相關產業訂單顯著增加，兩公司第二季合併營收及獲利均優於第一季，敲定8月5日舉辦法說會，說明下半年營運展望，22日股價雙雙走揚。

上銀生產滾珠螺桿、線性滑軌等傳動系統元件，近年跨足工業用及醫療用機器人、次系統及系統件。今年農曆年後爆發新冠肺炎疫情，上銀大陸蘇州廠延後開工卻接獲大陸生產口罩及防護衣等醫療器材業者短急單，之後陸續接獲半導體、汽車、自動化設備、5G相關產業及生醫等行業訂單，6月合併營收回升至20.11億元，雖比去年同期衰退3.49％，卻創近11個月新高。上銀主管表示，上銀雖因新台幣兌美元匯率升值，第二季仍需認列匯損，不過第二季本業及整體都會獲利。

大銀專事生產傳動系統定位平台、各式直驅馬達、驅動器及控制器等產品。大銀主管表示，大銀6月因歐洲及大陸客戶遞延至7月出貨，致使6月合併營收降至1.83億元，才會比5月減少16.98％，較去年同期減少4.76％；上半年合併營收11.95億元，比去年同期成長11.09％。

大銀表示，大銀7月因大陸及歐美客戶拉貨強勁，出貨會比6月好，8月訂單接近滿載。第三季出貨最大變數，在於歐美是否爆發第二或第三波疫情，一旦疫情再起，可能會影響客戶拉貨意願。

大銀指出，大銀目前訂單以半導體設備，以及面板及PCB等電子設備業為主，目前在手訂單能見度平均1.5～2個月。

大銀表示，大銀第二季雖認列新台幣升值的匯兌損失，整體財報仍會獲利。

(工商 )