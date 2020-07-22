新北市推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）發布前試辦計畫」協助五股垃圾山業者就地合法，計畫時間即將結束，全區677業者送件165家，目前已有61件通過審核、駁回8件，其餘補件修正中，市府8月1日起將全面拆除違法廠家。

新北市去年9月1日推出五股垃圾山試辦計畫，協助範圍內地主及業者依法取得土地合法使用，期望短時間內達到產業納管、環境改善及綠美化等目標，業者申請送件日已在今年6月15日截止。

新北市城鄉局統計，五股垃圾山內業者總計有677家業者，除了環保回收業、倉庫業者與停車場等，除自有土地者外，不少都是承租戶，6月截止送件日有165家業者送件，審核至上周五已有61件通過，其餘廠家在補件中。

城鄉局綜合規畫科長陳柏君指出，目前送件業者中有8件遭到駁回，最主要因素是非市府紀錄的677家之1，或是土地同意書未完備，無法通過審查，也因過了送件期限，無法再補。

陳柏君表示，8月1日起只要未提出申請，或是未通過審查者，市府就會進場拆除，預計年底前拆除完畢；通過審查後的廠家，也非全部都能合法，必須符合建蔽率60％、平屋頂、白色灰色外觀與防火材質等，確保在地公共安全與城市景觀。

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(中時新聞網)