今(22日)為二十四節氣中的「大暑」，且大暑的前後是一年中天氣最熱的時候，氣象局也提醒今中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率！對此，國民黨立委許淑華也在臉書提醒大家，「請大家多補充水分、注意防曬、通風，避免中暑及熱傷害」。

許淑華今早PO出一張手持扇子遮陽的照片，提醒大家注意防曬，並說大暑日太陽到達黃經120度，「小暑不算熱，大暑正伏天」，「大暑」與「小暑」一樣，都是反映夏季炎熱程度的節令，「小暑」是炎熱開始的標誌，「大暑」則是表示炎熱至極。

貼文曝光後，不少網友則是紛紛留言寫下，「南投常飆高溫，要小心別中暑喔」、「天氣熱，記得多喝水」、「加油，注意補充水份」。

根據氣象局高溫資訊顯示，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，至於，台北市、新北市、嘉義市地區，新竹縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象局也提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，在室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

(中時新聞網)