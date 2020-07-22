新冠肺炎疫情大流行，導致美國企業掀起破產潮，根據調查，今年上半年已有3600家以上的美企申請破產保護，較去年同期大增26%。

外媒報導，根據法律服務公司Epiq Global數據顯示，截至6月30日的上半年，已有超過3600家美國企業申請破產保護，比去年同期激增26%。光是6月份，隨著美國各地疫情反彈，經濟復甦陷入停滯，美國企業破產申請就比去年同期暴增43%。

今年破產的品牌包含兒童主題餐廳Chuck E. Cheese、租車公司Hertz、時尚集團J. Crew、百貨公司J.C. Penney和Neiman Marcus等。不少財務專家認為，更糟糕的還在後頭，點名零售商和能源公司最為脆弱。

不過，報導也提到，破產並不一定代表企業的滅亡，有些企業可以透過破產保護實現債務和業務重組，進而成為一個更具競爭力的企業。

(中時新聞網)