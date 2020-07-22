弘塑(3131)配息8元今日除息，繼周二收盤漲停後，今開盤再大漲7元，最高大漲25元衝上394元，迅速超越填息目標價377元。

弘塑配發現金股利8元，今日開盤參考價369元。周二隨著台積電股價創新高帶動半導體相關供應鏈大漲，弘塑周二收盤攻上漲停377元。

台積電上周四(16日)下午法說會，宣布上修今年資本支出10億美元，達到160億美元到170億美元，主要投入5奈米與7奈米的擴充，可望帶動台積電設備與材料商的營運。

弘塑受惠於台積公司上修今年資本支出，美中貿易戰導致中國半導體廠採購非美系設備，今年營運不受新冠肺炎疫情影響，全年整體營運可望比去年成長。

半導體設備廠弘塑在資金行情帶動下，7月17日股價攀418.5元新高，公司自結5月稅後淨利4300萬元，單月每股賺1.49元；第二季獲利可望優於第一季。

弘塑6月營收攀升至2.41億元，月增25.82%，年增率37.88%，1-6月營收11.11億元，較2019年同期增加27.37%。第一季營收4.94億元，年增22.42%，稅後淨利6790萬元，年增率約為10.94%，EPS 2.38元。

(時報資訊)