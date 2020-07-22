強信-KY(4560)4元現金股息今天除息，參考價43.95元，開盤後衝上48元，強勢完成填息。強信這次現金股息是史上發放最高的一年，昨天收盤價計算，現金股息殖利率達到8.3％，參與除息的投資人都賺到股息。

今年全球受到新冠肺炎影響，全球成衣品牌廠因為閉店，導致庫存持續在高檔，也導致紡織產業資本支出大減，連帶影響強信的出貨，使得上半年營收5.45億元，年減39.7％。

大陸已經恢復正常銷售，歐美直到6月底，原本閉店的品牌門市陸續重新開業，預期歐美解封初期將如大陸加大進行促銷，但仍待庫存去化約一季時間，才會重啟拉貨。若疫情無大幅度群聚感染下，歐美將於第4季狀況回穩，上游縫紉機重新才會見到需求，因此，預期第3季還是偏淡情況。

強信也希望在本業外，新增新的動能，孫公司強信機械(萊州)廠增加營業項目並完成修章，朝一類、二類及三類醫療器械、醫護人員防護用品及防護口罩等設備的生產及銷售項目發展，來幫助公司延伸現有技術及產品鏈。

(時報資訊)