金門縣牛結節疹疫情持續延燒，農委會今天表示，昨天又發現有3場共4頭牛隻出現疑似症狀，整體累計出現牛結節疹症狀的案場達48場，累計撲殺128頭病牛同時進行焚化銷毀。

農委會指出，昨天金門縣地區持續進行撲殺銷毀作業，新發現的4頭疑似症狀病牛已進行移動管制，待今天牛結節疹疫苗到貨後，明天將開始為金門全縣的牛隻進行注射。

金門縣在本月8日爆發牛結節疹疫情後，農委會便向世界動物衛生組織（OIE）進行通報，獲得歐盟致贈1萬劑牛結節疹疫苗應急，疫苗預計今天傍晚到貨，農委會也將在桃園國際機場召開記者會表達感謝。

農委會副主委黃金城表示，根據OIE專家的說法，施打牛結節疹疫苗的防疫效果最佳，可望有效遏止疫情持續擴散，至於歐盟之所以贈我1萬劑疫苗，研判與先前台灣所進行的口罩外交有關。

據統計，金門縣的飼養牛隻約6000多頭，目前防檢局已暫緩生鮮牛肉輸入台澎地區，並加強往返台金地區的運輸工具消毒、滅蚊作業，以及輔導養牛場裝設捕蚊燈、黏蠅板等設施。

(中時 )