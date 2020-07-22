美國電器零售巨頭百思買（Best Buy）預告在門市重新開業帶動下，上季營收將反彈，受此激勵，周二盤後股價勁揚5%，報94.75美元，可望助百思買在周三一般交易時段站上歷史新高。

稍早前在現貨盤，百思買收漲2.15%，為90.28美元，距離2月20日創下的歷史收盤高點91.93美元僅一步之遙。

百思買表示第二財季（截至7月18日）整體營收年增2.5%，其中，美國市場營收成長2%，國際業務營收年增約8%。線上業務營收較前一年度同期大幅成長255%，客戶採購電腦、家電與平板電腦帶動網購銷售。

若從6月15日百思買大部分美國門市開始復工起算到第二季底，營收成長15%。百思買表示，因營收反彈，公司已經讓約半數放無薪假的員工重返工作崗位。

市場預估該公司上季整體營收年減逾7%，為88.7億美元。

百思買在疫情期間提供上班獎勵金，這項措施從5月22日起實施，將於8月1日終止，但百思買宣布自8月2日起，所有計時員工的時薪將提高4%，且最低時薪也將提高至15美元，跟進Target與沃爾瑪等同業的做法。

百思買預計將在8月25日公布完整財報。

(時報資訊)