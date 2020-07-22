全球主要股市近期表現最令人讚賞的應該就是陸股了，今年以來全球股市表現最佳的不是續創新高的美股，而是深圳綜合指數上漲近3成。由於中國融資政策鬆綁，吸引一般投資人參與股市，市場資金瘋狗浪推升了陸股漲勢，連帶也反映在投信發行的中國ETF表現上。

觀察投信發行的20檔包括中國一般ETF、中國二倍槓桿ETF、中國反向ETF今年來績效表現，其中群益深証中小板ETF表現最出色，不僅是原型一般ETF最佳，更是打敗所有中國二倍槓桿ETF表現居冠。今早群益深証中小板ETF（00643）今早再漲2.7%，表現優於台股大盤。

群益投信表示，中小板指數成分股中，納入MSCI新興市場指數的占比約為45.42%，高於預期。中小板成分股中原物料、可選消費、工業的占比約為4成，在現階段以供給側改革為投資主線之趨勢下，亦可望受惠，因此對於陸股中小板後市看好，建議投資人可透過連結中小板指數的ETF來介入，把握投資契機。

群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠表示，此外，深中小指數相較於滬深300等大型板塊指數，中國一般投資人參與度較高，為推升深中小指數表現的重要因素。

2020年7月中證金融取消券商轉融通業務保證金提取比例限制等措施，再次鬆綁，也讓中國一般投資人再次對於股市積極參與。參照歷史，2014下半年開始中國股市大多頭主因為，中國政府鼓勵一般投資人參與股市，以致追漲效應出現，呈現又急又猛的大牛市，目前在融資政策鬆綁的政策推動下，深中小指數走勢也產生結構性改變，預期2014年下半年行情有望再次出現。整體而言，受惠中國融資解放政策，深中小指數運行走勢轉為動能趨動，投資人應順勢而行把握投資契機。

(時報資訊)