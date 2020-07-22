43歲李姓男子21日晚間7時許，撞騎士後肇事逃逸。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

43歲李姓男子21日晚間7時許，欲從台北駛駕車前往樹林宰豬場上班，行經新莊區重新堤外道時，疑似超車不慎，擦撞56歲林姓機車騎士，騎士頭部、胸部重創，送醫急救後今凌晨1時許宣告不治，雙方駕駛酒測值為0，警訊後將李男依《過失致死罪》、《公共危險罪》移送偵辦。

據了解，21日晚間7時許，警消接獲民眾報案，新莊區重新堤外道發生車禍，警消到場時，機車騎士林姓男子倒臥路旁，頭部、胸部重創鮮血直流，已失去呼吸心跳，急將林男送醫院急救，急救後今凌晨1時許仍宣告不治。

警方後續調閱路口監視器畫面，緊急查緝肇事車輛，於今凌晨0時許，通知李男駕駛到案說明。李男聲稱，欲從台北市駕車前往樹林宰豬場上班，行經新莊區重新堤外道時，未察覺有擦撞被害者機車，因此未停車查看，經酒測後，李男酒測值為0，警訊後將依《過失致死罪》、《公共危險罪》移送偵辦。

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