大陸-越南雙邊合作指導委員會第12次會議7月21日在北京舉行，陸國務委員兼外長王毅和越南副總理兼外長范平明共同主持。大陸方面稱堅持兩國以對話管控分歧，而越南方面亦表示願與大陸一同維護南海和平。王毅就南海問題表示，大陸的南海政策沒有變化，並指美國出於地緣戰略需要四處煽風點火，目的就是要挑起南海緊張動盪。

他說，陸越要按照兩黨兩國最高領導人達成的共識，堅持通過雙邊對話協商管控分歧，與其他東盟國家遵守《南海各方行為宣言》，推進「南海行為準則」磋商，不讓外部勢力乘機干擾破壞。范平明表示願同陸方共同維護南海和平穩定，推動海上合作和共同發展。

王毅亦評論兩國在抗疫方面的努力時稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生以來，陸越雙方發揮各自制度優勢，先後有效控制疫情，兩國貿易今年上半年逆勢增長18％以上，顯示出雙邊合作巨大空間和互補優勢。范平明積極評價兩國合作近年來取得的一系列進展，對越陸關係發展前景充滿信心。

(中時 )