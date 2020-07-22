光學股后玉晶光（3406）今（22）日除息，每股配發8.991元現金股利，以21日收盤價770元計，殖利率僅1.17％，並不算太吸引人，不過市場看好蘋果新機下半年亮相，有望帶動業績成長，再加上玉晶光年年都上演填息行情，參與除息有機會價差、股利兩頭賺，也帶動玉晶光填息行情順利開展，僅花了一分鐘的時間就順利填息。

純度很高的蘋果概念股玉晶光第二季受惠於iPhone SE2訂單挹注，5、6兩個月營收均站穩10億元大關，6月更以11.06億元創下今年新高，較去年同期的8.58億元成長29.33％，也較上月的10.26億元上揚8.08％，另上半年累計營收57.68億元，也較去年的32.06億元，成長79.91％。

其中第二季營收30.76億元，則拿下歷年同期新高，分別較去年同期的20.94億元及上季的26.98億元，成長了46.9％及14.01％。

市場預期隨著蘋果新機下半年亮相，預估玉晶光下半年營收成長可期。

為迎接旺季到來，玉晶光備好產能，玉晶光不僅已在廈門投資三座新廠，玉晶光總經理郭英理日前在股東會中也透露，「明年還預留了一座廠做準備」，透露出對後市「心裡很審慎，但對未來很樂觀」的展望。

(工商 )